Sağlık Bakanı Koca: Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca "Çanakkale’de meydana gelen orman yangında toplam 83 kişi etkilendi. 14’ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı" diye belirtti.

Koca mesajında "Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla nakli sağlanmıştır. Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.