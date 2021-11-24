Sağlık Bakanı Koca: Artık yeni tedaviler devrede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, tedavi rehberindeki güncellemeler, cezaevlerinin durumları, aşı programı ve salgının seyri gibi konuları görüştü.

Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca tarafından yazılı yapılan açıklamada, günlük vaka sayılarındaki durağan hâlin devam ettiği vurgulanarak, sağlık çalışanlarından iki doz inaktif aşı olmuş (Sinovac) ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar için isteğe bağlı olarak bir hatırlatma dozu aşısı olunabileceği aktarıldı.

Açıklamada, salgın yönetiminde kullanılan tedaviler de değerlendirilerek ‘Favipiravir’ isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalarda ilacın önemli bir yan etkisinin olmadığı, son günlerde gündemde olan ‘Molnupiravir’ isimli ilacın da tedarik ve ülke içinde üretimine dair görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 10 milyon doz aşı hibesi daha yapılacağını duyurdu.