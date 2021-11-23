Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Covid hapı Molnupiravir için izin aldık

Bakan Koca, dünkü bakanlar toplantısı sonrası soruları yanıtladı. İlaç teminindeki sıkıntılar, aşıların koruyuculuk süreleri ve Sputnik V aşısının temini hakkında da soruları yanıtlayan Koca, Covid-19 tedavisi için geliştirilen ve İngiltere’nin de kullanımına onay verdiği ilk Covid hapı olan Molnupiravir hakkında konuştu.

Bakan Koca, “Molnupiravir ile ilgili izin alındı, bazı ülkelerde siparişi şimdiden vermiş oldular. Biz Türkiye olarak yine aynı şekilde vatandaşımızı erken dönemde bu ilaçlarla ücretsiz tanıştırma noktasında kararlıyız” dedi.

Daha önceden Favipiravir ilacının Türkiye’de üretiminin gerçekleştirildiğini söyleyen ve yeni ilaçlarla ilgili olarak, Cumhurbaşkanının gerekli lisans izni verilmek üzere imza attığını belirten Sağlık Bakanı şöyle konuştu:

“Türkiye'de Molnupiravir ilacını yerli olarak üretebilirsiniz dedik. Bunun için bize müracaat ederek biz bu ruhsatı verebiliriz dedik. Şu an bir firmanın var ama biz bir firmayla değil en az 4-5 firmanın bu üretimi yapmasını, bize müracaat ettiklerinde, ruhsatlandırmayı toplu yapmayı düşünüyoruz. Ve bu dönemde bir rekabetle en düşük fiyata mal ederek vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile buluşturmayı hedefliyoruz. Şu an onunla ilgili ruhsat alındığı biliyorsunuz. ABD 5.2 milyar dolarlık sipariş verdi. Birçok ülke bu ilaca erişim noktasında bir çaba içinde. Ama biz Türkiye olarak bu ilacı zorunlu lisans vererek Türkiye'de üretimini en erken dönemde birden fazla merkezde yaparak en ucuz devlete maliyetini sağlayıp ücretsiz vatandaşımızla buluşturmayı hedefliyoruz, bu da uzun sürmeyecek”. (İHA)