Sağlık Bakanı: İki doz inaktif aşı olanlar üçüncü doz aşısını geciktirmeden yaptırmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası video yayınlayarak açıklama yaptı.

Koca, "İki doz inaktif aşı olanlar üçüncü doz aşısını geciktirmeden yaptırmalı" dedi.

Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Salgın bitmiş değil, virüse yiğitlik olmaz. Kapalı ortamlarda maskesiz hareket edilmemeli.

Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında, hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı.

İki doz inaktif aşı olanlar üçüncü doz aşısını geciktirmeden yaptırmalı.

E-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor.

12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır.

Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar."