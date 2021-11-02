Sağlık Bakanı haftalık vaka sayısı oranında 1. olan şehiri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden; illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Koca, "6-22 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

Bakanlığın verilerine göre; 100 bin nüfusa karşılık gelen 552,92 vaka ile Karabük ilk sırada yer alırken; onu sırasıyla 518,60 vaka ile Zonguldak, 456,88 vaka ile Kocaeli, 447,59 vaka ile Düzce izledi.

En az vakanın görüldüğü iller ise, 20,64 vaka ile Şırnak, 33,53 vaka ile Siirt, 36,89 ile Van, 37,56 vaka ile Batman oldu.