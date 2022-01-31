Sağlık Bakanı haftalık koronavirüs vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından haftalık koronavirüs haritasını duyurdu. İl bazında verilerin yansıtıldığı tabloda İstanbul her 100 bin kişide 1245,73 vaka ile birinci sırada yer alıyor. İstanbul'u 725,62 vaka ile Ankara, 729,81 vaka sayısı ile İzmir takip ediyor.

15-21 Ocak arasındaki verilerle oluşturulan tabloda bir önceki haftaya kıyasla en fazla artış gösteren iller Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt olarak belirtildi. 29,67 vaka ile en az vaka sayısının belirtildiği il ise Van oldu