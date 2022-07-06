Sağlık Bakanı, 'Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin' diyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da bir sağlık emekçisinin katledilmesini takiben Sağlık Bakanı ve Erdoğan'a yönelik 'Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin' çağrısında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun "Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline 'giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar" sözlerine yanıt veren Koca, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" dedi.