Arkadaşları katledilen doktorlar, hastaneye gelen Konya Valisi'ni yuhaladı

Konya Valisi Vahdettin Özkan'a katledilen Doktor Ekrem Karakaya hakkında açıklama yaptığı sırada sağlık çalışanları tarafından tepki gösterildi.

Özkan hastaneye gelerek, "Bütün sağlık çalışanlarımızın, sağlık hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın. Öncelikle saldırıyı nefretle kınıyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum saldırıyı gerçekleştiren de yine bir hastanemizde çalışan sağlık hizmetinde çalışan bir görevli. Bunu da nefretle kınıyorum" açıklamasında bulunurken, sağlık çalışanlarıysa kendilerine yönelik şiddete dair yetkililerin eylemsizliğinden dolayı tepki gösterdi.

Arkadaşları katledilen doktorlar, hastaneye gelen Konya Valisi'ni yuhaladıhttps://t.co/9HVxeBLSl5 pic.twitter.com/BRE1PuqHXA — soL Haber (@solhaberportali) July 6, 2022

Özkan açıklamasını yaptığı esnada sağlık çalışanları tarafından yuhalanarak protesto edildi. Protestoda esnasında "Yönetim istifa" sloganları atıldı. Sağlık çalışanları valiye "güvenliğimizi sağlayamadınız" dedi.

Konya Şehir Hastanesi’nden Hacı Mehmet Akay, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’yı başından vurarak öldürdükten sonra intihar etmişti.