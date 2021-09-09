Sağlık Bakanı: Aşıda 100 milyon dozu geçtik, toplum bağışıklığına ulaşabiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş üzeri aşılamada 100 milyon dozun geçildiğini açıkladı.

Koca, "100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır" dedi.

Koca şöyle konuştu:

"100 milyon doz aşılamayı aşmış bulunmaktayız. Emeği olan herkesi kutlarım. Aşı yapmak için tarlalara giden, dağ tepe demeden görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bilim insanlarımıza hürmetlerimi sunuyorum. Bugün toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür. 100 milyon dozun bir hayli üzerindeyiz. 18 yaş üstü nüfusta ilk doz aşı oranımız"

'Mu varyantı vakaları ağır seyretmiyor'

Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının İstanbul'da olduğunu belirten Koca, "Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim 2 vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

Koca, "Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller" ifadesini kullandı.

'TURKOVAC acil kullanım başvuru aşamasına geldi'

Koca, "Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi" açıklamasında bulundu.

'Aşı temininde sorun yaşamadık'

Koca, "Geçen yıl aşıların temininde bir sorun yaşamamıştık. Bu yıl da geçen yıl siparişi verilen miktardan daha fazlası tedarik edildi. Sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.

Koca, "Öğretmenlerimizden iki doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77'yi buldu, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti" açıklamasında bulundu.

Koca, seyahat eden yabancılarda da aşı ya da PCR testi zorunluluğunun olacağını da sözlerine ekledi.