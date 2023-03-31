Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi

Sağlık alanında düzenlemeleri içeren 'İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre; Optisyenlik Hakkında Kanun ve optisyenlikle ilgili diğer mevzuatın yüklediği görevleri yerine getirmeyen, meslek onuruna uymayan eylem, davranışlarda bulunan veya Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden meslek mensuplarına kınama, para cezası ve meslek icrasını durdurma cezaları uygulanacak.

Para cezası, fiilin işlendiği tarihteki yıllık üyelik aidatının beş katı kadar verilecek. Para cezasıyla cezalandırılan meslek mensubu, 3 yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir davranışta bulunursa meslek icrası bir ay durdurulacak. Bir ay süreyle meslek icrası durdurulan meslek mensubu, 3 yıl içinde para cezasını gerektirecek yeni bir davranışta bulunursa 1 yıl süreyle mesleğini yapamayacak.

Meslek icrasını durdurma kararlarına itiraz edilmese dahi karar, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilecek. Para cezası ve meslek icrasını durdurma cezaları Sağlık Bakanlığının onayına tabi olacak.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve odaların kuruluşu, faaliyetleri organların görevleri, toplantıları, gelirleri ve giderleri, seçimleri, disiplin cezalarının infaz usulleri ile diğer iş ve işlemlere ilişkin yönetmelikler ile Mesleki Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği, birlik merkez yönetim kurulunca bakanlığın olumlu görüşü alınarak büyük genel kurulun onayına sunulacak.

Aile sağlığı çalışanı seçiminde aile hekiminin de görüşü alınacak

Teklifte, Aile Hekimliği Kanunu'nda da düzenleme yer aldı. Aile sağlığı çalışanları, Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen, kurumlarınca da muvafakatı verilen bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından seçilecek ve sözleşmeli olarak çalıştırılacak. Aile sağlığı çalışanının seçiminde aile hekiminin de görüşü alınacak.

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının durumları ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi almış olup olmadıkları da dikkate alınmak suretiyle yapılacak ödeme tutarlarının tespitinde; çalıştığı bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, bakanlıkça karşılanmadığı takdirde aile sağlığı merkezi giderleri, kayıtlı kişi sayısı ve bunların risk grupları, gezici sağlık hizmetleri ile aile hekimi tarafından karşılanmayan gider unsurları, belirlenen standartlar çerçevesinde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolündeki başarı oranı gibi kriterler esas alınacak.

Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları hakkında uygulanacak disiplin cezalarında Aile Hekimliği Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlem yapılacak. Aylıktan kesme cezası, kişinin brüt ücretinin 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası brüt ücretinin 1/6-1/4 arasında kesinti yapılması şeklinde uygulanacak. Devlet memurluğundan çıkarma cezası sözleşmenin feshini gerektirecek.

Hedefe ulaşılamadığında sözleşmenin yenilenmemesine karar verilebilecek

Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolü ile koruyucu sağlık hizmetlerinin standartlara uygun olarak yerine getirilmemesi gibi bakanlıkça belirlenen hedeflere ulaşılamaması halinde, sözleşmenin bakanlıkça yenilenmemesine karar verilebilecek.

Sözleşmeli çalışan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının eski kadro veya pozisyonlarına atanabilmeleri için sözleşmelerinin, devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiilleri nedeniyle sona ermemiş olması gerekecek.

Sağlık Bakanlığı'nca yaşlı sağlığı hizmetleri planlaması yapılacak

Aile Hekimliği Kanunu'nun "Ağız ve diş sağlığı hizmetleri" başlıklı maddesi, "yaşlı sağlığı hizmetleri" de eklenerek değiştirildi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkililiğini ve kalitesini artırmak, aile hekimliği hizmetlerinin bütüncül olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen nüfus, yaş grubu ve bölge gibi kriterlere göre ağız diş sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetleri planlaması yapılacak.

Birinci basamak ağız diş sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere hekim, diş hekimleri, bakanlıkça belirlenen diğer sağlık meslek mensuplarıyla Aile Hekimliği Kanunu'nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sözleşme akdedilecek.

Teklifin, diş hekimlerinin serbest meslek erbabının yanında çalışabilmesiyle ilgili düzenlemeler içeren 3. maddesi; Türkiye limanlarına uğrayan gemilerin sağlık işlem ve kontrollerinde gerekliliklere uymayanlara verilecek idari para cezalarıyla ilgili 23. maddesi; Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Kanunu'nda değişiklik öngören 27. maddesi ile meslekten men cezasıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı 36. maddesi, metinden çıkarıldı.

Maaşlarda düzenleme

Kabul edilen teklife ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Çalıştığı kuruma bakılmaksızın, tüm kamu kurumları kadrolarında bulunan ve döner sermaye ek ödemesi almayan hekim, diş hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören kanun teklifi Yüce Meclis’ten geçerek kabul edildi. Hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.