Sağanak yağış nedeniyle AVM'nin tavanında çökme: Bir yaralı

Kastamonu’da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak yağış sırasında il merkezinde bulunan Kastamall Alışveriş Merkezi'nin tavanında çökme meydana geldi.

Tavandan düşen parçaların kafasına isabet etmesi neticesinde bir kişi yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alışveriş merkezinde bulunan çalışanlar ve vatandaşlar ise güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Belediyeden açıklama

Kastamonu Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan yapılan açıklamada, vatandaşlar acil durum olmadıkça evlerinden çıkmamaları noktasında uyarıldı.

Yapılan açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerimiz aşırı yağışlardan dolayı zaruri durum olmadığı sürece evlerinizden çıkmamanızı ve zemin katlardan ayrılmanızı önemle rica ederiz. Ekiplerimiz yoğun yağış sonucu meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. (İHA)