Meteoroloji’den birçok ile sağanak ve sel uyarısı

Meteoroloji İstanbul, Bursa, Edirne dahil birçok il için yağış uyarısında bulundu. Kocaeli çevresi, Sakarya, Trabzon, Rize ve Artvin için sel uyarısı yapıldı. Bazı yerlerde metrekareye 110 kilograma kadar yağış düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(4-10 Eylül 2022) Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor” denildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleri ile bu akşam saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²), Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (60-110 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.