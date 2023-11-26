Sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Deniz taştı, çatılar uçtu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için 67 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından birçok ilde fırtına ve sağanak etkisini gösterdi.

İstanbul’un bazı ilçelerinde çatılar uçtu, sahil şeridince dalgalar metrelerce yükselirken; kuvvetli rüzgâr ve yağış Ankara, İzmir, Yalova, Bursa gibi pek çok ilde de hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava şartları ulaşımı da engelledi. Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri geçici olarak durdurulurken, İDO ve BUDO da bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kent genelinde saat 04.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kentin birçok ilçesinde etkili oldu. Şiddetini artıran fırtınada ise Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.

Sağanak ve fırtına kent genelinde etkili olurken, Taksim Meydanı'na çıkanlar zor anlar yaşadı. Yağmurun etkisi ile ıslanan vatandaşlar, fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Fırtına nedeniyle Üsküdar sahil başta olmak üzere sahil şeridinde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yağış ve fırtınaya rağmen bazı vatandaşların ise sahilde yürüyüş yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

Pendik Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta saat 06.00 sıralarında bir binanın çatısı fırtınadan dolayı uçtu. Uçan çatı park halindeki iki otomobile zarar verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. İstanbul'da bir süre etkili olan fırtına ve yağış, sabah saatlerine doğru etkisini yitirdi.

Silivri'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların ardından sahildeki iş yerlerini su bastı. Bazı ağaçlar devrildi, hasar gören balıkçı tekneleri kıyıya çekildi. Denizde metrelerce yükselen dalgaların ardından sahildeki iş yerlerini su bastı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Hasar gören balıkçı tekneleri kıyıya çekildi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi balıkçılar pazarında tenteler yıkıldı, masa ve sandalyeler devrildi. Bir iş yerinin trafosunda çıkan küçük çapta yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Ankara

Akşam saatlerinde etkili olan rüzgâr nedeniyle Ayrancı Mahallesi Tirebolu Sokak'ta park halindeki lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi. Devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kesilerek otomobilin üzerinden kaldırıldı. Otomobilde hasar meydana geldi.

Öte yandan Yenimahalle ilçesi Yukarı Yahyalar mahallesinde bir apartmanın çatısı uçtu, Mamak ilçesi Altınevler Mahallesi'nde bir apartmanın dış yalıtımı koptu. Her iki olayda da yaralanan olmadı.

Yalova

Yalova'nın Termal ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Sokakta bulunan bir binaya çarparak parçalanan çatının parçalarının isabet ettiği 2 kişi yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, parçalanan çatının parçaları etrafa savrularak yol üzerindeki vatandaşlara isabet ederken, çevredeki vatandaşların ise üzerine çatı düşen yaralıya müdahale ettiği anlar görüldü.

Bursa

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 65 kilometreye ulaşan rüzgâr, etkisini gece saatlerinde de gösterdi. Gürültü üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar, sokak üzerinde parçalanmış çatı parçaları buldu. Çatının yaklaşık 100 metre ileriye uçarak diğer sokak üzerine düştüğü tespit edilirken, çatıdan kopan parçalar bir binaya çarparak maddi hasar oluşturdu.

İzmir

İzmir'de yoğun yağış ve fırtına sebebiyle Alsancak'ta da yollar göle döndü. İlçenin hareketli bölgelerinden Talatpaşa Bulvarı oluşan sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordonboyu'nda mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından zodyak botları ile kurtarıldı.

Mavişehir bölgesinde taşkınların ardından vatandaşlar siren sesleriyle uyarıldı. Siren sesleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar otoparklara koşarak araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Mersin

Türkiye’nin dört bir yanında etkili olan kış şartları Mersin ve çevresinde de etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışla birlikte Gülnar ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı. Uzun süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer olumsuz hava şartları konusunda vatandaşları uyardı.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de etkili olan fırtına gece boyunca etkisini gösterdi. Bölgede gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı kuzeyden, güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Çanakkale Liman Başkanlığı'nın olumsuz hava şartlarından dolayı aldığı kararla, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler geçici olarak durduruldu.

İDO ve BUDO seferleri iptal oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugünkü bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

İDO'dan yapılan duyuruya göre yapılamayacak seferler şöyle; 11:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12:00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy