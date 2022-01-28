Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun arkadaşı cinayet anını anlattı: Şafak tanıyordu...

Sunucu Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. O gece Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olan arkadaşı Serkan Yazıcıoğlu, cinayetle ilgili Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

İki genç adamın masaya bodoslama geldiğini, oturup konuşmak istediklerini belirten Yazıcıoğlu, "Şafak, tanıyordu. 'Karşıya oturun, beş dakika bekleyin, geliyorum' dedi. 'Tanıdık' dedi. Şafak gitti. Beş dakika oturdular. Bir el hareketi gördüm. Biri elini Şafak'ın omzuna doğru kaldırdı. Şafak'ın şoförü ayağa kalktı, 'Ne oluyor?' deyince şoföre ateş ettiler. Dizinden vurdular. Sonra Şafak'a sıktılar. Yanda masada biri, 'Yat abi yere' dedi. Ben masanın altına girdim. İlk mermiyle son mermi arasında geçen zaman 10 saniyedir, bana bir ömür gibi geldi" diye konuştu.

Yazıcıoğlu anlatıyor: Şafak, katillerini tanıyordu

Saymaz'ın devamında yönelttiği sorular ve Yazıcıoğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Kaçtılar mı?

Oraları hatırlamıyorum. 30 saniye sonra ben çıktım, yoktu kimse. Ambulans çağırdık. Şoktayız. Ellerim titriyordu. Şafak kendindeydi bir ara. Hastaneye getirdiğimizde öldüğünü söylediler.

- Şafak Bey, cinayetten önce bir sorundan söz etti mi?

İyiydi morali. Mutluydu. Gülüyorduk.

- Ne hakkında konuşuyordunuz?

Mevzumuz da ne? Ben Sarıyer'de okul açıyorum. Altıncıyı yapıyorum, devlete bağışlıyorum. Onu konuşuyoruz. Bu ya, hayır işleri. Başkanımız (Orman'ı kastediyor) Amerika'ya gidecek. "Çocuklar sizi bir göreyim" dedi. Ondan buluştuk.

- Olay sırasında Orman yanınızda mıydı?

Yoktu. Ben de kalkıyordum. Şafak, "Otur" dedi.