Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti sonrası 'miras' kavgası: Sahte imza skandalı

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesinin ardından, miras nedeniyle eşinin abisi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini ve ailenin mal kaçırdığını öne sürmüştü.

Konu hakkında konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli, Celal Mahmutyazıcıoğlu’nu savundu, “Mal kaçırma yok. Her şey Naz ve Eda’nın (çocukları). Asıl mal kaçıran başka birisi” dedi. Ardından Ece Erken’in ölen eşi için hayat sigortasından para aldığı öne sürüldü.

Abiyle mi anlaştın?

Erken, Kocadereli’ye “Abiyle anlaşmalı mı yürüyor her şey?” diye tepki gösterdi ve Celal Mahmutyazıcıoğlu hakkındaki iddialarını tekrarladı: “Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan eşime ait olan evleri nasıl kiraya verdi? Tekne nerede? Arabalar nerede? Neden ölümünden 1 ay sonra hepsi satıldı?”

Avukatın imzasını taklit etti

Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını da öne sürdü ve ona şöyle seslendi:

“Ben şubat ayında ilaçlarla dururken, Şafak’ın Kültür Hukuk ofisinde olan vekaletimi kullanıp sigortalara, savcılığa başvuruda bulundun mu? Vekaletim bulunan Mete Menekşe’nin imzasını taklit ederek sigortalardan para almaya çalıştın mı?”

Avukat Mete Menekşe de şu açıklamayı yaptı: “Ece Erken adına 11.02.2022’de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan müracaat tarafımdan yapılmadığı gibi, dilekçenin altındaki imza da şahsıma ait değildir. Konu hakkında gerekli şikâyet yapılacaktır.”

Reddi mirası geri çekerim

Daha önce reddi miras yaptığını açıklayan Ece Erken, “Adımı anmaya devam ederseniz, reddi mirasımı geri çekerim” dedi.