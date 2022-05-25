Sadettin Saran protokol imzalamıştı: Spor salonunun temeli 1 yıldır atılmamış

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Sadettin Saran ile Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 21 Haziran 2021 tarihinde bir protokol imzalandı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın da hazır bulunduğu törende protokol kapsamında Cevatpaşa Ortaokulu bahçesinde Kapalı Spor Salonu Saran Group tarafından yaptırılacak ve Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecekti. Protokol töreninin üzerinden 11 ay geçti.

Ünlüler açılışa geldi

Çanakkale Aynalı Pazar'ın haberine göre protokol imza töreninin ardından tam 11 ay geçti. 10 gün kadar önce Sadettin Saran tarafından birçok ünlü isme Kapalı Spor Salonu'nun açılış töreni için davetiye gönderildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan BJK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye, İYİP Genel Başkan Yardımcılarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a kadar birçok isim açılış törenine çelenk gönderdi.

Makedonya’nın Türk milletvekili Enes İbrahim’in yanı sıra birçok Fenerbahçeli isim de FB plakalı araçlarla Cevatpaşa Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek Kapalı Spor Salonu'nun açılış törenine geldi.

Temeli bile atılmamış

Davete katılanlar ve çelenk gönderenleri ise büyük bir sürpriz bekliyordu. Çünkü söz konusu Kapalı Spor Salonu hiç yapılmadı, temeli bile atılmadı. Okula gelen onlarca çelenk ve lüks araçlı ünlüleri gören öğretmen ve öğrencilerse büyük şaşkınlık yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü denetime gitmiş!

Edinilen bilgiye göre Kapalı Spor Salonu’nun açılış töreninin davetiyesini alan İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 11 ay önce imzalanan protokol ile yapılacak olan salonu 10 gün önce denetlemeye gitti. Ancak okul bahçesinde temel dahi atılmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Öte yandan Sadettin Saran’ın gönderdiği davetiyenin üzerinde “23.spor Salonumuzun açılışı için 24 Mayıs 2022’de Çanakkale’deyiz. Bu yıl Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredeceğimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyacak olan 23. Spor salonumuzun açılış töreninde sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız” ifadeleri yer alıyor.

Şirket PR ajansı ise söz konusu açılışın Eylül 2022 tarihine ertelendiği bilgisinin toplam 1200 davetliye gönderildiğini, ayrıca şirketin sosyal medya hesaplarından duyuru yapıldığını ancak bilgilendirmeye rağmen açılış töreni varmış gibi davetlilerin Çanakkale'ye geldiğini, katılamayanların da çelenk gönderdiklerini ifade etti.