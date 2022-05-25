Ortaokul yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya: 'Bina bir an önce boşaltılmalı'

Aydın Nazilli’de birçok okul için güçlendirme ve yıkım kararı çıkarılırken, kötü durumda olan Beşeylül Ortaokulu B bloğunun da her an yıkılma riski olduğu iddia edildi. Eğitim İş Nazilli İlçe Temsilcisi Abdullah İçöz, yetkililere seslenerek, “Bu konuda harekete geçmeyen yetkililer meydana gelecek herhangi yıkımda yaralanmalardan ve olası ölümlerden birinci derece sorumludur” diye konuştu.
'Yetkililer meydana gelecek herhangi yıkımdan sorumludur'
Ses Gazetesi'nden Ayşe Aktaş'ın haberine göre, İçöz yaptığı açıklamada şunları söyledi: