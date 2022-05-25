Ortaokul yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya: 'Bina bir an önce boşaltılmalı'

Aydın Nazilli’de birçok okul için güçlendirme ve yıkım kararı çıkarılırken, kötü durumda olan Beşeylül Ortaokulu B bloğunun da her an yıkılma riski olduğu iddia edildi. Eğitim İş Nazilli İlçe Temsilcisi Abdullah İçöz, yetkililere seslenerek, “Bu konuda harekete geçmeyen yetkililer meydana gelecek herhangi yıkımda yaralanmalardan ve olası ölümlerden birinci derece sorumludur” diye konuştu.

'Yetkililer meydana gelecek herhangi yıkımdan sorumludur'

Ses Gazetesi'nden Ayşe Aktaş'ın haberine göre, İçöz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Nazilli Lisesi'ne yıkım kararı verilmiş ve boşaltılmıştır, öğretmenevine de yıkım kararı verilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Sağlık Bakanlığı'na devredildi ama yerine yeni okul yapmak için hiçbir girişim yok. Yeşil mahallede bulunan öğrenciler mağdur edilmeye devam edilmekte. Eğitim İş Aydın Şubemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazdığı yazıda ilimizde depreme karşı güçlendirme ve yıkım kararı verilen okulların ilçelerini ve isimlerini istemiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen cevap yazısında güçlendirme kararı olan okul olmadığı, yıkım kararı verilen 4 okuldan 1 tanesinin yıkıldığı ifade edilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilçe ve okul adı istememize rağmen net bilgi vermekten kaçınmıştır. Yıkım kararı verilen okullar arasında Nazilli Beşeylül Ortaokulu’nun B bloku var mıdır? İlimiz genelinde yıkım kararı verilen okullarda eğitim-öğretime devam edilmekte midir? Yerlerine yeni okul yapılması planlanmakta mıdır?

Fotoğraflarda da göreceğiniz üzere Beşeylül Ortaokulu B Blok’u her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Binada eğitim öğretim gören 300 öğrenci ve dersliklerde derslere giren öğretmenlerin can güvenliği için, binanın bir an önce boşaltılıp eğitim öğretime kapatılması gerekmektedir ve kısa vadede C Blok’ta ikili eğitime geçilmesi, uzun vadede ise yeni bir okul yapılması gerekmektedir. Bu konuda harekete geçmeyen yetkililer meydana gelecek herhangi yıkımda yaralanmalardan ve olası ölümlerden birinci derece sorumludurlar. Eğitim İş Nazilli Temsilciliği olarak, bu konuda sorumluluğu bulunan yetkili kişileri göreve çağırıyoruz ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."