'Sadece grev yasakçısı Erdoğan’dan değil, patronlardan da kurtulacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi Schneider Enerji işçilerinin sabah saatlerinde başlayan grevini yasaklama kararına TKP MK üyesi Alpaslan Savaş'tan yanıt geldi.

“Erdoğan’ın grev erteleme kararnameleri artık sıradanlaşmış durumda" diyen Savaş, "Erdoğan’ın işçi düşmanlığını biliyoruz. Bu konuda tam bir patron temsilcisi olarak davranıyor. Grev söz konusu olduğunda, patrondan daha çok rahatsız olduğunu da biliyoruz. Memleketten “grev belasını” defettiklerini ballandıra ballandıra anlattığına defalarca tanık olduk" ifadesini kullandı.

Savaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşan seçimler nedeniyle Erdoğan’ın bu konuda daha dikkatli davranacağını düşünenler vardı. Belli ki patronlar Erdoğan’a “seçim başka bu iş başka” diyor. Son grev yasağı da gösterdi ki kararı yazan patronlar imzalayan Erdoğan.

Hep söylüyoruz. Bu vesileyle bir kez daha belirtelim. Ülkede Erdoğan’dan büyük patronlar var. Ve onlar sadece Cumhurbaşkanına grev yasaklatmıyor, milyonlarca işçiyi emekçiyi sömürüyor ve yarattığımız tüm zenginliklere el koyuyor.

İşçilerin kurtuluşu için yolumuz belli. Sadece grev yasakçısı Erdoğan’dan değil, ona grevleri yasaklattıran patronlardan da kurtulacağız.”