Sadece AKP'ye serbest: Köylülerin astığı Kürtçe tabela kaldırıldı

Aksaray'a bağlı Karakova Köyü'nde köylülerin köy girişine astığı Kürtçe "Hoş Geldiniz" tabelası 4 Temmuz Salı akşamı sessiz sedasız kaldırıldı. Yapılan uygulama köylüler tarafından tepkiyle karşılanırken tabelanın hangi gerekçeyle kaldırıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

Kürtler burada yüzyıllardır yaşıyor

Niğde, Nevşehir ve Aksaray bölgesindeki Kürt nüfusu bir yanıyla bu illerin yerleşik Kürt köylerinden oluşuyor. Eski nüfus ve göç kayıtlarına göre 1530'dan 1900'lü yıllara kadar ve 1938 Dersim Ayaklanması'nı takip eden göçler sonucunda birçok Kürt aşireti ve ailesi Kürt illerinden göç ederek Orta Anadolu'ya yerleşti. Bugün 30'dan fazla Kürt köyünün Aksaray'da yerleşik olarak yaşadığı ve köylerinin tüm nüfusunun Kürtler'den oluştuğu bu köyler gündelik hayatı da Kürtçe sürdürüyor.

Yüzyıllardır aynı yerde yaşadıklarını ifade eden köylüler ise yapılan uygulamayı "bir tür düşmanlık ya da görmezden gelme" olarak yorumluyor.

'Tabela İngilizce olsaydı kaldırılır mıydı?'

Kürtçe "Hoş Geldiniz" tabelasının kaldırılmasına tepki gösteren köylüler, "Bu tabela İngilizce olsaydı kaldırılır mıydı? Hiç sanmıyorum. Bu açıkça 'Biz sizi görmüyoruz, yok sayıyoruz' demek. Ama bizim köylerimiz Kürtçe konuşan, Kürtçe yaşayan ve yüz yıllardır burada olan köyler. Nevşehir'de, Aksaray'da bir sürü akrabamız, yakınımız, köylerimiz var. Burada yaşayan insanlarla özel bir sorunumuz da yok. Herkes bilir. Aksaray'ın merkezinde bu köylerden gelen Kürtler alışverişlerini yapar, işlerini görür, insanlarla sohbet eder ve köylerine dönerler. Ama köylüler köylerinin isimlerini Kürtçe yazdıklarında sorun oluyor. Bu çifte standart. Özür ve açıklama bekliyoruz" diyor.

Tabeladaki Kürtçe yazıyı silmek için getirilen araçla yazı akşam saatlerinde söküldü

'AKP'li belediyeler yapınca sorun yok'

Benzer uygulamaların Kürt illerinde AKP'li belediyelerde ya da kayyum atanan belediyelerde de uygulandığına ve herhangi bir sorun olmadığına dikkat çeken bir köylü, "AKP yapınca serbest ama halk yapınca yasak mı oluyor? Nasıl bir uygulama bu? Ben köyde yaşamıyorum normalde. Yakınlarımın paylaşımlarından gördüm bunu. Mutlu oldum. Sonra bir öğrendim ki kaldırılmış tabela. Bir de tepki çekmesin diye akşam saatlerinde gelip kimse yokken kaldırıp gitmişler. Buradaki Kürtçe ifadeleri silmişler. Bu köylerde, köylerin Türkçe adını bilmeyen yaşlılar dahi var. Yani uydurma birkaç ifadeden ibaret değil ki durum. Ağrı'da Savcı Sayan yapınca 'eşitlik, kardeşlik' oluyor, biz burada kendimiz yapınca 'bölücülük' mü oluyor? Ayıptır bu. Yerel idarecilerin, kaymakamların, Vali'nin konuya dair bir izahı gerekiyor" diye konuşuyor.

Tabeladaki Kürtçe ifadelerin birçok köy, belde ve ilçe merkezinde olduğu örnekleri hatırlatan köylüler yaşadıkları soruna dair açıklama ve özür bekliyor.