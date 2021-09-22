Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı

Eskişehir'de oturan ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood’un olan kızı Irak uyruklu 20 yaşındaki Sally'nin 20 gündür kayıp olmasına ilişkin soruşturma kapsamında ifadesi alınan Amjed Mohsin Mohammed, Bulgaristan’a kaçarken yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre, polis ekipleri tarafından yapılan incelemelrde Sally’nin en son arkadaşı olan Amjed Mohsin Mohammed’in evine gittiği tespit edildi.

Mohammed’in evinin çevresindeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Genç kızın son görüştüğü kişi olarak 2 kez ifadesi alınan Mohammed, daha sonra serbest bırakılırken, bir televizyon programında canlı yayınlara katılarak kayıp Sally ile birlikte evine gittiklerini yaklaşık 1 saat sonra evden ayrıldığını ve kendisini bir daha görmediğini savundu.

Mohammed, televizyon yayınlarının ardından İstanbul’dan Kırklareli’ye geçerek Bulgaristan’a yasa dışı yollardan kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı. Mohammed’in başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Kırklareli’deki işlemlerinin ardından Eskişehir’e getirilen şüpheli Mohammed’in Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Mohammed, Sally’nin arkadaşına gittiğini ve kendisinin öldürmediğini belirterek, “O gitti arkadaşına, ben öldürmedim” dedi. Mohammed, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kardeşi ve arkadaşı tutuklandı

Soruşturma kapsamında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’e kaçışında yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin M. ile arkadaşı Ammeer Muttashar M. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Amjed Mohsin Mohammed'in sorgusu sürüyor.

Polis ekipleri, Sally'nin öldürülmüş olması ihtimaline karşı kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı'nda arama yaptı. Ancak bir ize rastlanmadı. Soruşturma sürüyor.