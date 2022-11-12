SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi: Cumhuriyet İslami değerlere tehdit

SADAT adlı oluşumun kurucusu Adnan Tanrıverdi, “Türkiye’nin, cumhuriyetin kuruluşuyla beraber İslamı ve İslami değerleri tehdit olarak gördüğünü, ülke yönetiminin bir asırdır Batı güdümünde olduğunu, seküler kavmiyetçi tutumla Kürtlerin devlete küstürüldüğünü” söyledi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Erdoğan’ın “Hiç alakam yok” dediği SADAT’ın kurucusu ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Tanrıverdi’nin başkanlığını yaptığı Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği’nin (ASSAM) düzenlediği İslam Birliği Kongrelerinin 6.’sı bugün, “ortak asayiş ve iç güvenlik” temasıyla toplanacak. Kongre başlamadan önce bildirilerin özetleri yayınlandı. Hazırlanan kitapçığın önsözünü yazan Tanrıverdi, “imparatorlukların dağılmasının ardından milletlerin, güdümlü devletçikler halinde teşkilatlandırıldığını, totaliter rejimlere mahkûm edildiğini, diktatörlerin vasi devletler tarafından korunup desteklendiğini” iddia etti.

'İslam dünyasına yabancılaşıldı'

Erdoğan’ın eş başkanı olduğunu söylediği “Büyük Ortadoğu Projesi”ni de eleştiren Tanrıverdi, bu projeyle “İslam dünyasının sosyal, siyasi ve ekonomik çalkantı ve istikrarsızlığa sevk edildiğini” kaydetti. Tanrıverdi, Cumhuriyeti de hedef alarak “Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşu ile beraber gelişmiş devletler seviyesine ulaşmanın sosyokültürel devrimlerle toplumu değişime uğratmadan mümkün olmadığı kabulüyle; İslam dinini, İslami değerleri ve temsil ettiği medeniyeti tehdit olarak gördüğünden, Batı medeniyetini ulaşılacak nihai hedef olarak göstererek yüzünü Batı’ya çevirmiş, İslam devletlerine ve Müslüman milletlere sırtını dönmüş, İslam dünyasına yabancılaşmıştır” iddiasında bulundu.

Türkiye’nin “bir asırdır Batı güdümünde hareket ettiğini” söyleyen Tanrıverdi, “Silahlı kuvvetler, irtica sendromu nedeniyle mütedeyyin insanları devlete küstürürken birlik olmanın tutkalı durumundaki dini değerleri yok etmek istediği ve seküler kavmiyetçi tutumu nedeniyle de Kürt halkını, devlete bağlılığını sorgular hale getirmiştir” dedi. Tanrıverdi, son 10 yılda siyasi istikrar sağlandığını belirterek “yanlış resmi ideoloji ile yapılan mücadele sonucu Türkiye’nin iç sorunlarını büyük ölçüde çözdüğünü” de savundu.