SADAT'ın davaları sürüyor: 'Şirket' itibarı zarar görüyor dediler, tazminat istediler

SADAT adlı oluşum, isimlerinin geçtiği haber ve konuşmalara dava açmayı sürdürüyor. Daha önce yazarımız Orhan Gökdemir’e 2016 yılında yayımlanan bir yazısını gerekçe gösterip "kurumun itibarının zarar gördüğünü" öne sürerek tazminat davası açan SADAT, Gökdemir'e aynı gerekçeyle yeni bir dava açtı.

Geçtiğimiz günlerde Tele1'de Enver Aysever'in "Ayrıntılar" programına konuk olan Gökdemir'e buradaki konuşması nedeniyle "manevi tazminat" davası açıldı.

soL'a konuşan Gökdemir söz konusu programdaki sözleri ve davayla ilgili şunları söyledi:

"15 Temmuz'dan 20 gün önce yazılmış bir yazımla ilgili dava açıldı. Yani tam 6 yıl sonra dava açılmış oldu. Orada henüz pek bilinmiyorken SADAT'ın adı geçiyordu. Benim de SADAT'ın adını geçirmemin sebebi eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün açıklamaları oldu. O SADAT'ın da arasında bulunduğunu emniyet içerisindeki bir takım örgütlenmelerin bir tür darbeye hazırlandığını iddia ediyordu. Ben de bunu 'Darbe Havası' başlıklı söz konusu yazıyla haberleştirmiştim. O zaman dava açılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Sedat Peker'in SADAT ve Üsküdar Üniversitesi'yle ilgili iddiaları tekrar gündeme geldi. O günlerde Tele1'de Enver Aysever'in 'Ayrıntılar' programına konuk olmuştum. Programda da bu konuyu konuştuk. Yazımdakiler ve Peker'in iddiaları üzerinden bir yorum yaptım. Aslında yorumumda yeni bir şey de yoktu. Adnan Tanrıverdi için 'O silah külah işlerinden anlar' demiştim. SADAT askeri işler yapıyor, bildiğiniz gibi. Haklarında Suriye'deki cihatçılardan 15 Temmuz'da halka varana kadar 'silah dağıttılar' iddiaları var. Akşener de SADAT'a ait olduğu iddia edilen kampların fotoğraflarını paylaşmıştı. Vaktiyle ona da dava açmışlardı ama oradan bir sonuç çıkmadı. Sonra da Kemal Kılıçdaroğlu kapılarına dayandı.

SADAT bir şirket olarak görünüyor biliyorsunuz, biz bu iddiaları dillendirerek şirketin prestijine zarar veriyormuşuz. Bu nedenle de ikinci bir dava açtılar, tazminat davası. Ben her SADAT'ı dillendirdiğimde dava açmaya karar vermişler anlaşılan."

Gökdemir’in daha önce dava konusu olan köşe yazısı "Darbe havası"na buradan ulaşabilirsiniz.