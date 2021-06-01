HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, SADAT adlı kuruluşun El Nusra'ya silah gönderdiğine dair iddiaları Meclis gündemine taşıdı.
Önerge AKP ve MHP’li vekiller tarafından reddedildi.
SADAT'a ilişkin araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
HDP Grup Başkanvekilleri Beştaş ve Oluç'un Meclis'te sunduğu SADAT hakkındaki araştırma önergesi, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.
Haber Merkezi
HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, SADAT adlı kuruluşun El Nusra'ya silah gönderdiğine dair iddiaları Meclis gündemine taşıdı.
Önerge AKP ve MHP’li vekiller tarafından reddedildi.