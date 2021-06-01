SADAT'a ilişkin araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

HDP Grup Başkanvekilleri Beştaş ve Oluç'un Meclis'te sunduğu SADAT hakkındaki araştırma önergesi, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Haber Merkezi

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, SADAT adlı kuruluşun El Nusra'ya silah gönderdiğine dair iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Önerge AKP ve MHP’li vekiller tarafından reddedildi.

Haber

'Suriye, silahlar, SADAT, petrol kaçakçılığı... Ne çok suç işlediniz!'