SADAT ve Peker'den karşılıklı açıklamalar

Ülkücü mafya Sedat Peker, CHP ve İYİP'in "siyasi cinayetler olabilir" açıklaması sonrası "ölüm listesi" iddiasında bulunmuştu. Peker, bu iddiasının ardından SADAT'a ilişkin paylaşımlarda bulunmuş ve SADAT'ın özel timlerden kayıt dışı eğitim aldığını iddia etmişti.

SADAT'ın kurucusu Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi sosyal medya hesabından Peker'e yanıt vererek, "SADAT paramiliter bir şirket değildir. Paralı askeri yoktur" diye yazdı.

'SADAT paramiliter bir şirket değil'

Peker'e, "Sana tavsiyem en yakın Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliğine veya konsolosluğa teslim ol" diyen Tanrıverdi, "SADAT bir güvenlik şirketi değildir" açıklaması yaptı. Tanrıverdi şöyle yazdı:

"Uluslararası alanda, Türkiye’ye dost ve müttefik Müslüman ülkelerin silahlı kuvvetlerine ve emniyet teşkilâtına, ülkelerinin savunması, emniyet ve asayişinin temini için danışmanlık, elemanlarına eğitim ve ihtiyaç duyduğu silah, malzeme ve teçhizatı ile ilgili donatım hizmeti veren, savunma sanayi inşaat ve ticaret anonim şirketidir.

Paramiliter bir şirket değildir. Paralı askeri yoktur. Silahı, silahlı elemanı, birimi ve gücü yoktur. Rusya’nın özel kuvvetleri, ALFA Timleri veya başka özel askeri şirketleri ile her hangi bir ilişki içine girmemiştir. Bu tip oluşumlardan da Eğitim almaya ihtiyacı yoktur.

SADAT suikast eğitimi vermez. SADAT suikast girişimlerinin nasıl olabileceği ve bunlara karşı hizmet verdiği ülkelerin emniyet birimlerinin nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair danışmanlık ve eğitim hizmeti verir. Korkmayın. Gönlünüzü rahat tutun. Bizden size zarar gelmez. Ben ve ekibim kimseyi kandırmayız. Her şeyimiz açık ve nettir."

Peker: Yarın cevabım olacak

Ülkücü mafya Peker, Tanrıverdi'nin açıklamaları sonrası SADAT'a ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Peker, "SADAT'çılar bugün açıklamalar yapmışlar. Dikkatlice okudum. Vallahi bunların da fındık kadar beyni bile yok. Yarın onlara tabii ki cevabım olacak. Arkadaş bunlar ülkeyi nasıl ele geçirdiler billahi hayret ediyorum'' diye yazdı.