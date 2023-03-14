SADAT, TV100’ün patronu ve Çakıcı ile ilgili binden fazla habere erişim engeli

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı yayında SADAT reklamı yayınlayan TV100’ün, mafya lideri Alaattin Çakıcı ile dost olduğu ortaya çıkan patronu Necat Gülseven ile ilgili binden fazla haber ve sosyal medya paylaşımı hakkında içerikten çıkarma kararı verildi.

BirGün'de yer alan habere göre, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği, Çakıcı ve Gülseven ile aynı fotoğrafta yer alan Veysi Nazlıcan’ın başvurusu doğrultusunda 1141 haber ve sosyal medya paylaşımının içerikten kaldırılmasına hükmetti.

Hakimlik kararında, başvurucu Veysi Nazlıcan’ın “hukuki haklarının ihlal edildiğini”, “kişilik haklarının, ticari itibarının zedelendiğini” ve “içeriklerin gerçeklik/doğruluk kriterini karşılamadığı” savunuldu.

Fakat başvuruyu Veysi Nazlıcan’ın yapmasına rağmen, kararın Nazlıcan ile ilgisi olmayan; Necat Gülseven, TV100, SADAT ve Alaattin Çakıcı’yı konu alan birçok içeriği kapsaması dikkat çekti.

Böylece Nazlıcan’ın “kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle alınan kararla, Nazlıcan’nın isminin geçmediği ve fotoğrafının yer almadığı içerikler engellendi.