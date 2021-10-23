SADAT: Şirketimizin paralı asker örgütü olmakla hiçbir ilgisi yoktur

SADAT’ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, kendilerine dair suçlamaların "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imajını zedelemek için tasarlanmış Batılı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu" söyledi.

SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin oğlu olan Melih Tanrıverdi, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Şirketimizin paralı asker örgütü olmakla hiçbir ilgisi yoktur” dedi, "SADAT'ın küresel güçlere karşı beklenmedik bir aktör olarak eylem alanına girmesi... bu dezenformasyonun nedenini açıklıyor” ifadesini kullandı.

Tanrıverdi, "SADAT hiçbir zaman Suriye, Libya ve Azerbaycan’da olmadı” iddiasında bulunarak “Küresel güçleri kandıracak kadar profesyonel olduğumuzu gerçekten düşünüyor musunuz?" dedi.