SADAT reklamı yayımlanmıştı: Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır TV100'den ayrıldı

Televizyon yorumcusu Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır TV100'den ayrıldıklarını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan açıklama Yarkadaş, "Yaklaşık 4 yıldır programlarına katıldığım @tv100

‘den kendi isteğimle ayrıldım. Dolayısıyla TV100’deki yazılarıma da son verdim. Kanal yönetimine de bugüne dek verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Hacır ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Tam 3 yıldır ekranlarında yorumcu ve moderatör olarak görev yaptığım televizyonundan kendi isteğimle ayrıldım. Kanal yönetimine gösterdikleri güven ve destek için teşekkür ederim."

Kılıçdaroğlu konuşurken SADAT reklamı yayımlanmıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu tv100 ekranlarında, Kılıçdaroğlu'nun paramiliter bir kuruluş olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan tv100, yaşanan olayın sorumlusu olduğunu iddia ettiği reklam genel müdürü ve yayın sorumlusunu işten çıkarmıştı.

Kılıçdaroğlu ise konuk olduğu programda, SADAT reklamı verilmesine "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz" ifadeleriyle tepki göstermişti.