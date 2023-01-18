SADAT'ın 'reklam için onlar aradı' açıklamasına tv100'den yanıt: Belgeyi paylaştılar...

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tv100’de çıktığı programda, SADAT reklamının yayınlanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Kanal, Kılıçdaroğlu çıkacağı zaman bizi aradı. 'Reklam vermek ister misiniz?' dedi. Mademki kanal uygun görüyor biz de reklam verdik” dedi.

Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında konuşan Tanrıverdi, reklam teklifinin Kılıçdaroğlu yayını için tv100’den geldiğini söyledi.

tv100'ün Kılıçdaroğlu'nun yayını öncesi kendilerini arayarak "Reklam vermek ister misiniz?" diye sorduğunu aktaran Tanrıverdi, "Reklam verirken tabi ilk önce az önce konuştuğumuz program için. Sayın Selçuk Bayraktar’ın savunma sanayi ile söyleşisi vardı. O programı için verdik. Daha sonra kanal Sayın Kılıçdaroğlu çıkacağı zaman bizi aradı, ‘Reklam vermek ister misiniz?’ dedi" diye konuştu.

Tanrıverdi, şöyle devam etti:

"Reklam portföylerine girdiğimiz için herhâlde program olduğunda haberdar ediyorlar. Bizim hedef kitlemiz değildi. Dolayısıyla mademki kanal uygun görüyor biz de reklam vermeyi uygun gördük."

tv100'den açıklama

tv100 Melih Tanrıverdi'yi yalanlayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Daha önce attığı tweetlerde bilinçli olarak reklam verdiklerini yani komplo kurduklarını itiraf etmişti. Bu komplo siyasi tartışmalardan bilgisi olmayan reklam sorumlumuzca fark edilememiş alt bant reklam yayına çıkmıştı.

Tanrıverdi bu kez bizim tarafımızdan reklam vermesi için arandığı kuyruklu yalanını uydurdu. Bu yalanın tv100’ün onurlu duruşuna karşı bir intikam olarak uydurulduğu çok açıktır. Ekte size tv100 ile reklam ajansı arasındaki mutabakat zaptını sunuyoruz.

REKLAM AJANSI ARACILIĞIYLA GELDİ

56 saniyelik alt bant gösterimi için 5600 lira bedel belirlenmiş. Yani Tanrıverdi’nin iftirasında olduğu gibi bizim tarafımızdan aranmamış, alt bant reklam, reklam ajansı aracılığı ile gelmiş. Zaten reklam fark edildiği an yayından alındığı için sadece 8 saniyelik kısmı kullanılmıştır. Tv100 zaten bu bedeli tahsil etmemiş, reddetmiştir. Tanrıverdi’nin bu alçaklığa varan açıklamalarına karşı savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca da dava açılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."