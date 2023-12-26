SADAT kurucusu askeri okullara öğrenci seçmiş: 'Mülakatları organize ediyordum'

''Paramiliter örgüt'' olmakla eleştirilen SADAT'ın kurucularından Gürcan Onat, Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olaylarla ilgili önemli bir ifşaatta bulundu. Daha önce harp okullarına öğrenci alım mülakatlarında yer aldığını söyleyen ve binbaşı rütbesinde askerlikten atılan Gürcan Onat, Akit TV'deki yayında bu mülakatların organizasyonunu sağlayan koordinatörün kendisi olduğunu söyledi.

SADAT'ın filizlendiği ilk yer olan Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği'nin başkan yardımcısı da olan Onat, "SADAT'ın kurucularındanım. SADAT'la bir ilgim yok. Sadece cüzi bir hissem var. Ben komisyonlara giren kişi değilim. Koordinatördüm. Milli Savunma Bakanlığı beni koordinatör olarak görevlendirdi. Ben mülakatları organize ediyordum. Yani mülakatların başlamasını, bitmesini, herhangi bir eksiklik olmamasını temin etmeye çalışan kişiydim" dedi.

10Haber'in aktardığı konuşmanın ilerleyen bölümlerinde Gürcan Onat "Tek tük mülakatlara da girdim" diye itirafta da bulundu. Onat bu komisyon hazırlıklarında baştan sona yer aldığını da sözlerine ekledi.

MSB koordinatör olduğunu söylemişti

Milli Savunma Bakanlığı emekli Binbaşı Gürcan Onat'ın öğrenci alım komisyonlarında görev yaptığının ortaya çıktığı 2021 yılında "SADAT Kurucusu olduğu iddia edilen emekli personel Gürcan Onat'a, ilgili düzenlemeler çerçevesinde, sadece 2017 ve 2018 yıllarında yapılan askeri öğrenci seçim alımlarında görev verilmiştir" açıklaması yapmış, ancak Onat'ın koordinatörlük yaptığı belirtilmemişti.

Ders veren emekli subayları hedef aldı

Onat konuşmasının ilerleyen bölümlerinde harp okullarında ders veren emekli subayları hedef aldı. Onat "Memleketi bölmek isteyen isteyen insanlar harp okullarında yuvalanmışlar. Pırıl pırıl çocuklar seçildi. Bu çocuklar harp okullarına gönderildi. Bu çocuklarına harp okullarında neler oldu? Buradan sayın Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum: 2017 tarihinden itibaren bu çocukların özellikle askeri derslerine giren emekli subaylar kimlerdir. Hangi derslere girdiler, neler yaptılar? Lütfen bu konuda bir araştırma yapar mısınız" diye konuştu.

Atatürk resmi takmaya 'ilkellik' dedi

Gürcan Onat Atatürk fotoğrafı takmanın da ilkellik olduğunu söyledi. Akit TV sunucusu "Bir törende bir siyasi liderin, Atatürk'ün resmini takmak mecburi mi" diye sordu. Gürcan Onat "Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. İlkellik tabii ki" yanıtı verdi.