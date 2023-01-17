'SADAT kurucuları AKP’li derneklerde gençlere eğitim veriyor'

Gölge Ordu & SADAT’ın Sır Perdesi Aralanıyor kitabının yazarı gazeteci Caner Taşpınar TELE1’de Evren Özalkuş’un sunduğu Türkiye’nin Geleceği programının konuğu oldu.

SADAT’ın Kılıçdaroğlu’nun TV100’deki yayını sırasında eli silahlı kişilerin hareketli görsellerinin de bulunduğu reklamını değerlendirdi. Taşpınar, ayrıca kitabında fotoğrafının da olduğunu belirterek önemli bir açıklama yaptı.

Taşpınar, şunları söyledi:

SADAT’ın AKP ilişkilerine bakıldığında SADAT’ın üyeleri tek tek TÜGVA gibi AKP gençlerinin olduğu derneklere giderek eğitimler veriyor. Bir savaş şirketi, verdiği eğitimler ortada. ‘Siyasetin içinde yokuz’ diyor. Bu yöneticilerin hepsi asker, hepsi savaş stratejileri üzerine eğitim verdiğini söylüyor. Bu gençlere ne eğitimler verildi? Bizzat AKP’nin kurumları, AKP üyesi gençler. Bunlara ne anlatıldı?

‘SADAT’ın kurucularından Ersan Ergün Tv100'e çıkıyordu'

‘Dış güçlerle iş birliği yapanlara bu vatan sandıkta teslim edilmeyecek’ paylaşımıyla bilinen SADAT kurucularından Ersan Ergün’ün geçen yıla kadar TV100’e çıktığını söyledi.