Kılıçdaroğlu tv100 yöneticisiyle görüştü: Çıkarılan 3 çalışan geri alınacak

Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tv100'de Uğur Dündar'ın programına konuk olduğu sırada altta SADAT'ın reklamı oynatılmıştı.

Olayın ardından üç kişi işten atılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ile 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, işten çıkarılan 3 çalışanın işe geri alınmasını istedi. Gazeteci ve TV yorumcusu Barış Yarkadaş, işten çıkarılan reklamcıların işe geri döneceğini aktardı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu ve tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi ve görüşmenin detaylarını anlattı.

Yarkadaş "Sevindirici bir görüşme oldu. Şu anda da tüm medyanın ilgisinin tv100’de olduğunu, Ece Üner’in haber bültenini, Taksim Meydanı’nda olduğunu biliyorum. 2-3 gün çok haksız bir yayıncılık yaparak bizi tanımalarına rağmen akılalmaz bir yayıncılık fırtınası kopardılar. O fırtınadan dolayı 3 arkadaşımız işinden oldu. Kanal yönetimi cumartesi ve pazar günü olan bitenin yayıncılık kazası olduğunu belirtip 3 kişinin sorumlu görülerek işine son verildiğini açıkladı." dedi.

'3 arkadaşımız yarından itibaren işlerine geri dönecek'

Yarkadaş şunları kaydetti:

"Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven’i Ankara Genel Merkez’deki makamında ağırladı, misafir etti, 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede en sevindirici yan şu oldu: Sayın Genel Başkan, Gülseven ile görüştüğünde reklam bölümünden 3 arkadaşımızın işsiz kaldığını öğreniyor. Görüşmede sayın Kılıçdaroğlu Necat Bey’e 'O 3 arkadaşımızın böyle bir hatadan dolayı işsiz kalmasına benim yüreğim elvermez. Sizi de zora sokmayacaksa lütfen arkadaşlarımızı işe geri alın. Onlarla konuşun, benim selamlarımı da iletin. Lütfen böyle bir şeyden dolayı kimse işsiz kalmasın' diyor. Necat Bey görüşmeden çıktıktan sonra kanalımızın Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer'le konuştu. Reklamcı arkadaşlarımızla da konuştular. Onları da ikna ettiler ve 3 arkadaşımız yarından itibaren işlerine geri dönecek."

'Üç arkadaş işsiz kalmış, yüreğimiz kaldırmadı'

Yarkadaş, "Kemal Bey, Necat Bey’e 'üç arkadaş işsiz kalmış, yüreğimiz kaldırmadı' diyor. Necat Bey durumu anlatıp tv100’ün yayın çizgisinin ortada olduğunu, tüm gruplara eşit mesafede olduğunu söylüyor. Kemal Bey de 'tv100’ün yayın çizgisini beğeniyoruz, objektif bir çizgisi var. Yaşanan son durum bir talihsizliktir. Bunlara da hiç takılmayın' demiş. Kemal Bey, Uğur Dündar’dan da övgüyle bahsetmiş. Ardından Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’la telefonla görüşmüş. Kılıçdaroğlu, Uğur Abi’ye 'Sizinle cumartesi gecesi katıldığımız program çok beğenildi, çok olumlu dönüşler aldım. Yeni dönemde de programın tekrarını yapalım' demiş. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT krizinden sonra Uğur Dündar’la yeni bir program yapacak." dedi.

SADAT geriliminin arka planı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2022'nin Mayıs ayında beraberindeki CHP'li milletvekilleri ile birlikte SADAT'ın önüne gitmişti. SADAT'ın paramiliter bir kuruluş olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğinin bu tür yapılar tarafından tehdit altında olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu, "Seçim güvenliği önemlidir. Önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Daha düne kadar Erdoğan'ın danışmalığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, SADAT hakkında şunları söylemişti:

"Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun, gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tethiş. Arapça ‘terör’ ‘tethiş’ olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör. Seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Bugün Türkiye’yi milyonlarca Suriyeli gelmiş ise, bunların gelişinde en büyük rolü oynayan SADAT’tır. Erdoğan’a sormak isterim sen bu kuruluşu hangi gerekçeyle danışman yaptın. Hangi gerekçeyle çalıştın?"