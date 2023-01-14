Kılıçdaroğlu konuşurken altta SADAT reklamı oynatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'ın programına konuk olduğu TV100'de, Kılıçdaroğlu'nun paramiliter örgüt olduğunu belirttiği SADAT’ın reklamı verildi.

Tepki çeken reklamın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan program sunucusu Uğur Dündar, ilgili bölümde bir aydır SADAT reklamının kullanıldığını, yayında 8 saniye yer aldığını ve televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırıldığını söyledi. Dündar, "Programın içine alınan reklâmlar konusunda hiçbir bilgim, ilgim yok" dedi.

Programın içine alınan reklâmlar konusunda hiçbir bilgim, ilgim yok.

Reklâm bölümü bir aydır kullanılan Sadat reklamını, yaklaşık 3 saati bulan bizim programın yayınında sadece 8 saniye kullanmış. Televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırılmış.

Ve tekrar ekrana getirilmemiş. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) January 14, 2023

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2022'nin Mayıs ayında beraberindeki CHP'li milletvekilleri ile birlikte SADAT'ın önüne gitmişti. SADAT'ın paramiliter bir kuruluş olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğinin bu tür yapılar tarafından tehdit altında olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu, "Seçim güvenliği önemlidir. Önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Daha düne kadar Erdoğan'ın danışmalığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur'' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, SADAT hakkında şunları söylemişti:

"Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun, gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tethiş. Arapça ‘terör’ ‘tethiş’ olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör. Seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Bugün Türkiye’yi milyonlarca Suriyeli gelmiş ise, bunların gelişinde en büyük rolü oynayan SADAT’tır. Erdoğan’a sormak isterim sen bu kuruluşu hangi gerekçeyle danışman yaptın. Hangi gerekçeyle çalıştın?"