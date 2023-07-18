SADAT Başkanı da Erdoğan'ın Suudi Arabistan heyetinde

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüştü.

Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının ilki Cidde'de Ritz-Carlton Otel'de gerçekleştirildi.

Foruma, SADAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi de katıldı. Tarıverdi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye-Suudi Arabistan iş forumu toplantıları halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoya da "Suudi Arabistan, Türkiye diyor" notunu düştü.

Erdoğan 'hiçbir alakam yok' demişti

Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada "SADAT’la yakından uzaktan alakası olmadığını" ileri sürmüş ve şunları söylemişti:

"CHP’nin başındaki zat SADAT’ın önüne baskın yapar gidip benzer zırvaları sıralamıştır. Bu çıkışın niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. Tüm kalbimle diyorum ki; başaramayacaksınız. SADAT’ın yöneticileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor."