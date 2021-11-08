'Sabiha Gökçen'deki krizin sorumlusu şirketlerin kâr hırsı'

İstanbul'da Sabiha Gökçen havalimanında sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle iç hat seferleri iptal edilirken, dış hat seferlerine süresi belirsiz gecikmeler veriliyor.

Transfer yolcular için firmalar tüm anlaşmalı otellerin dolduğunu belirtirken, Sabiha Gökçen'de oluşan yoğun sıralar nedeniyle bilet satış ofislerinin de çalışamaz durumda olduğu öğrenildi.

Havayolu çalışanları krizin sorumlusu olarak şirketleri işaret ederek 4 günlük hava durumu ortadayken son dakikada verilen ve sürekli uzatılan gecikmeleri firmaların aşırı kâr hırsına bağlıyorlar.