'Sabiha Gökçen'deki krizin sorumlusu şirketlerin kâr hırsı'

Havayolları çalışanları 4 günlük hava durumu ortadayken sis nedeniyle gecikmelerin son dakika verilmesini ve sürekli uzatılmasını şirketlerin aşırı kâr hırsına bağlıyor.

soL - İstanbul

İstanbul'da Sabiha Gökçen havalimanında sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle iç hat seferleri iptal edilirken, dış hat seferlerine süresi belirsiz gecikmeler veriliyor.

Transfer yolcular için firmalar tüm anlaşmalı otellerin dolduğunu belirtirken, Sabiha Gökçen'de oluşan yoğun sıralar nedeniyle bilet satış ofislerinin de çalışamaz durumda olduğu öğrenildi.

Havayolu çalışanları krizin sorumlusu olarak şirketleri işaret ederek 4 günlük hava durumu ortadayken son dakikada verilen ve sürekli uzatılan gecikmeleri firmaların aşırı kâr hırsına bağlıyorlar.

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Sabiha Gökçen Havalimanı sis nedeniyle iniş ve kalkışa kapatıldı