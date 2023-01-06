Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak tavşana çarptı

Pegasus Havayolları'nın PC1022 sefer sayılı Münih-İstanbul seferini yapan Airbus 320 Neo tipi uçağı, saat 19.13'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında piste giren bir tavşana çarptı.

DHA'nın aktardığına göre olayı fark eden pilotlar, durumu Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Ölen tavşanın pistten alınabilmesi için, inişe hazırlanan uçaklara izin verilmedi. Bu nedenle Türk Hava Yolları'nın Urmia-İstanbul ile Pegasus Havayolları'nın Budapeşte-İstanbul seferini yapan uçakları havalimanını pas geçmek zorunda kaldı.

Olay yerine giden ekiplerin pisti temizlemesinin ardından hava trafiği normale döndü.