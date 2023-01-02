Uçakların arkasında bıraktığı beyaz çizgiler nedir?

Uçakların havadayken neden arkalarında beyaz iz ve duman şeklinde bulutlar bıraktığını hepimiz merak etmişizdir. Bu izlerin kimyasal maddeler taşıdığını iddialarını duymayanımız yoktur.

Düşük sıcaklıktaki hava içinde seyreden uçakların arkalarında gözlenen küçük, suni ve çizgi şeklindeki bulutları hemen hemen her gün gökyüzünde gözlemlemek mümkün. Lakin bazı sahte-bilimciler ve bilim düşmanları bu izlerin "kimyasal madde" olduğunu iddia ederek insanları kandırabiliyor.

Gökyüzünde gördüğümüz bu tip bulutlar ve izler, uçağın hızla geçmesi sonucunda oluşan basınç düşmesi sonucu ısı değişimi olmadan ani (adyabatik) soğumadan ya da uçak egzozundan çıkan su buharı ve sıcak havanın, bir anda soğuk hava ile buluşmasından kaynaklanmaktadır.

Uçakların geçtikten sonra beyaz iz ve duman bulutlarının oluşabilmesi için, havada yeterince yüksek nispi nem ve belli bir sıcaklık gerekmektedir. Araştırmalar, sivil havacılıkta yapılan uçuşların sadece yüzde 10'unda bu tarz izler meydana geldiğini gösteriyor.

Su buharının miktarına, havanın sıcaklığına ve egzoz gazının kimyasal bileşimine bağlı olarak oluşan beyaz çizginin görünürlüğü, kalınlığı ve boyutu değişmektedir.

'Basit olarak bu durum soğuk bir havada cama doğru nefes vermeye benzer'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de bu durum şu şekilde açıklanıyor:

"Uçakların arkasında, yoğunlaşma sonucu oluşan ize; kuyruk izi adı verilir. Uçaklar yaklaşık olarak 25 - 30.000 feet'de yol alırlar. Bu seviyedeki sıcaklıklar; mevsimlere göre değişmekle beraber -50 °C civarındadır. Uçak yüzeyi ve egzost gazı çevreye göre daha sıcaktır. Genel olarak sıcak bir yüzeyin, soğuk bir ortamdan geçmesiyle arkasında yoğunlaşma meydana gelir. Başka bir ifadeyle uçaklardan çıkan sıcak egzost gazı, çevresindeki düşük buhar basınçlı ve daha soğuk havayla karıştığında arkasında yoğunlaşma meydana gelir. Basit olarak bu durum soğuk bir havada cama doğru nefes vermeye benzer.

Kuyruk izine dikkatlice belirli bir süre bakıldığında, kısa sürede ortadan kalktığı veya yatay olarak dağıldığı gözlenir."

Göründükleri kadar temiz değiller

Ancak bilim insanları havadaki bu beyaz izlerin atmosfere sanıldığından çok daha fazla zararı olduğunu da belirtiyor.

Araştırmacılar, uçak kuyruk izlerinin Dünya yüzeyinden atmosfere geri yansıması gereken ışınları durdurduğunu belirtiyor.