Sabancı Holding üç şirketi satın aldı

Sabancı Holding, "dijital iş kolunun yeniden yapılanması planı" kapsamında 44.6 milyon dolara üç şirket satın aldı.

Sabancı Holding'in Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, Holding, dijital pazarlama alanında faaliyette bulunan SEM İnternet Reklam Hizmetleri ve Liberdatum İnternet Reklam Hizmetleri şirketlerinin tamamını 13.5 milyon dolara satın almak için anlaştı.

Sabancı Holding ayrıca siber güvenlik alanında dünya genelinde faaliyet gösteren Radiflow'un tamamını almak için anlaşma yaptı. Bu kapsamda ilk aşamada 31.1 milyon dolara şirketin yüzde 51'i satın alınacak, geri kalanı 2023-24 yıllarında en az 14 milyon dolara satın alınacak. İşlemlerin bu yıl üçüncü çeyreğe kadar tamamlanması bekleniyor.