AP Türkiye Raportörü'nden AB'ye 'Osman Kavala' tepkisi

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'ya ilişkin açıklama yapmayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi'ye tepki gösterdi. Amor, "Türkiye'nin üyelik sürecinden sorumlu Oliver Varhelyi, Faruk Kaymakçı ile görüştükten sonra attığı tweette bile bir şey söylemeye vakit bulamadı" dedi.

Amor, Varhelyi'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği İşleri Başkanı Faruk Kaymakçı ile görüşmesine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak şöyle dedi:

"Kavala'ya verilen gülünç hükmün üzerinden üç gün geçti ancak Türkiye'nin üyelik sürecinden sorumlu Oliver Varhelyi, Faruk Kaymakçı ile görüştükten sonra attığı tweet'te bile bir şey söylemeye vakit bulamadı. Bu hafta Macaristan bu konuyla ilgili bir EU27 açıklamasını utanç verici bir şekilde engelledi. Bu sadece tesadüf mü?"