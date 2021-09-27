1961 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) kurucuları arasında yer alan Şaban Erik yaşamını yitirdi.

1926 yılında Yelburgaz/Yunanistan’da doğan Şaban Erik, Türkiye Karayolları İşçileri Sendikası Kurucusu ve başkanı, Yol-İş Federasyonu Kurucusu ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

1965 yılında Meclis'e giren ve Meclis'te mutlak çoğunluğu olan AP iktidarına kök söktüren 15 TİP milletvekili arasında üç sendikacı vardı. Bunlardan biri de Malatya milletvekili Şaban Erik’ti.

Behice Boran'ın ölüm yıldönümü anmasından... Soldan sağa: Şaban Erik, Bekir Yenigün, Nejat Öktem

Şaban Erik Salı günü (yarın) saat 10.30'da İstanbul Erenköy'deki evinin önünden (Çelebi S. Kaptan Apt. 10. Blok Kazasker minibüs yolu, Shell yanı) Datça'ya uğurlanacak.