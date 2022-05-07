Sabahat Akkiraz ve Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna davet ettiği yandaş gazetecilere ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Özoğuz "İşte demek siyaset böyle birşey! Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben Bu Otobüsten inerim Arkadaş!" dedi.

Tepki konusu olan otobüs fotoğrafını paylaşan Sabahat Akkiraz ise "Biz ne o 'aynı gemideyizcilerden' ne de 'o otobüstekilerdeniz'" ifadesini kullandı.