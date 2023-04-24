Sabah yazarı: 'Millet aç' diye böğürenlerin ağzına kürekle vurmak lazım

İktidara yakın Sabah gazetesinin yazarı Hasan Basri Yalçın, bugünkü yazısında muhalefeti hedef alarak, AKP'nin yaptığı ücretli köprü ve yollarını övdü.

Bayram tatilinde şehirlerarası yollarda araç kuyruğu oluştuğunu belirten Yalçın, "Bundan böyle 'millet aç' diye böğürenlerin ağzına kürekle vurmak lazım" ifadelerine yer verdi.

Basri, "Geçemedikleri köprü" yazısında şunları kaydetti:

"Bayram tatili üç gündü. Cuma, cumartesi, pazar. İstanbul'dan perşembe bile çıksanız pazar gününe kadar dönmek zorundasınız. Pazara kaldıysanız trafik büyük sorun. Ben de ailemle beraber pazara kaldım. Bu sefer sadece İstanbul girişi değil tüm şehirlerarası yollar araba kuyruğuydu. Çok zaman adım adım gerisini yoğun akıcı geçirdik. Kabaca üç saatlik yolu yedi saatte tamamladık. Şükürler olsun. İnsan düşünmeden edemiyor. Sözüm ona ülkede ekonomik sorunlar var. CHP'lilere sorsanız 'millet aç. Benzin fiyatları uçuyor. Soğan ateş pahası.' Gerçekten ihtiyacı olan insanlar tabii ki var. Ama onlar hiçbir zaman 'açız' demedi, demez. Ama bundan böyle 'millet aç' diye böğürenlerin ağzına kürekle vurmak lazım.

Ben ve benim gibi birçok insan bu yollar olmasa perişanlık çekeceğimizi düşünmeden edememiştir. Allah'tan Osmangazi Köprüsü var. İzmir üzerinden Bursa üzerinden konforlu şekilde gelip İstanbul'a girişte yeni otoyolu kullanabiliyorsunuz. Osmangazi Köprüsü'ndeki kalabalığı görünce aklınıza "geçmediğimiz köprünün parasını ödüyoruz" terbiyesizliği geliyor. Hani "geçiş garantisini karşılamıyor" dedikleri köprü. Ulaştırma Bakanlığı bir zahmet açıklasa da görsek bayram süresince kaç araba geçmiş köprülerden."