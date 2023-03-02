Sabah yazarı kayıp depremzedeleri bulmak için Esra Erol ve Müge Anlı'ya çağrı yaptı

Yandaş Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, kayıp depremzedelere ilişkin iktidara ve yetkililere değil, Müge Anlı ve Esra Erol'a çağrıda bulundu.

Aytuğ'un dikkat çeken yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İçinizdeki umut her geçen gün biraz daha sönüyor. Sizden DNA örneği alınıyor ve kimliği belirlenemeyen cesetlerden alınan örneklerle karşılaştırılıyor. Siz eliniz kalbinizde "eşleşmemesini" bekliyorsunuz. Umudunu yitirenler ise hiç olmazsa bir mezar taşı olsun diye "eşleşmeyi" bekliyor. Buna yürek dayanır mı?

Buradan kayıp bulmada dünya markası haline dönüşen Atv'nin iki gündüz savaşçısı Müge Anlı ve Esra Erol'a naçizane çağrıda bulunuyorum. Elinizdeki bütün dosyaları erteleyin ve depremlerde kaybolanların peşine düşün. Tecrübeli kadrolarınız, bu işteki yeteneğiniz ve tecrübeniz eminim karanlıktaki pek çok aile için güneşi yeniden doğduracaktır. Haydi sıvayın kolları...”