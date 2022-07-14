Sabah yazarı, Kaftancıoğlu'nu hedef aldı: 'Yerine kayyum atanırsa şaşırmam'

Yandaş Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının onanmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın parti üyeliğini düşürdüğü İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı.

Kaftancıoğlu'nun görevine hâlâ devam ettiğini belirten Övür, yerine kimin geleceği konusunda "müthiş bir kavga var" iddiasında bulundu. Övür yazısında "Altında çakarlı arabasıyla görevinin başında... Bu gidişle kayyum atanırsa şaşırmam" dedi.

Övür, bugünkü yazısının "Kaftancıoğlu yerine kim gelecek" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"CHP'deki iç kavganın bir benzeri de İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanıyor. Hukuken o görevi bırakması gereken Canan Kaftancıoğlu hâlâ il başkanlığına devam ediyor. Altında çakarlı arabasıyla görevinin başında... Bu gidişle kayyum atanırsa şaşırmam.

Gerekçe yargı kararını protesto etmek görünse de gerçek kimin il başkanı olacağına karar verilememesi. Müthiş bir kavga var. Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan Toprak, Özgür Özel, İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve İstanbul'da Battal İlgezdi'nin başını çektiği belediye başkanları gibi çok sayıda siyasi aktörün il başkanlığı hesabı var. Herkes kendi adayını atamak istiyor.

Oraya göz dikenlerin sayısı da hiç az değil. Yeni bir isim çıkar mı bilemem ama eskiler çok hevesli. İlk sırada o makamdan Ankara'ya giden ve yeniden güç toplamak için o makama dönmek isteyen Gürsel Tekin var. Eski milletvekilleri Çetin Soysal, Kadir Gökmen Öğüt ve Berhan Şimşek de sıraya girmiş durumda.

Bütün gözler, şu sıralarda 6'lı masaya adaylığını kabul ettirme derdine düşen Kılıçdaroğlu'nda. Bir an önce karar vermezse İstanbul CHP, bu kez İmamoğlu'nun tatil keyfine paralel yeni bir krizle sarsılır."