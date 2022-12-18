Sabah yazarı: İmamoğlu, Akşener’i kazandı, HDP’yi kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada siyasi yasak ve hapis cezası kararının ardından Saraçhane'de düzenlenen mitingi değerlendiren Sabah yazarı Melih Altınok "HDP çevresi, İstanbul seçimini kazanmasını sağladıkları Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de İyi Parti'yi yanına alıp kendilerini yok saymasını ürkütücü bir pragmatizm olarak değerlendiriyor" iddiasında bulundu.

Altınok, "İmamoğlu, Akşener’i kazandı, HDP’yi kaybetti" başlıklı yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Saraçhane'deki mağduriyet gecesinde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ablalık etmesi, ikilinin beraberce otobüsün üzerine çıkması falan, artık gizleme gereği bile duyulmayan bir ara ittifakın göstergeleri.

Peki böyle cüretkâr bir hamlenin sonuçları ne oldu, ne olur?

Kasım başında bu köşede adaylık için hareketlendiğini yazdığım İmamoğlu, İyi Parti'nin desteğini amasız arkasına aldı...

Akşener de CHP'deki İmamoğlu tabanına, Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünen seçmene liderlik edebileceğini göstererek kancayı atmış oldu.

Ortaya çıkan bu fotoğrafı değerlendiren İyi Partili Aytun Çıray bile Kılıçdaroğlu'nun yokluğunda Akşener'in oynadığı rolün kendilerine yaradığını açıkça ifade ediyor. "Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu" demekten çekinmiyor.

'HDP'nin tavrını kemikleştirdiği kesin'

Ne var ki hepimiz muhalefetteki bilek güreşini kim kazanırsa kazansın HDP'nin desteğinin altın değerinde olduğunu biliyoruz. Matematik de ortada. Ancak HDP seçmeninin yekpare desteğini arkalarını alırlarsa Erdoğan karşısında bir iddiaları olabilir.

Ne var ki HDP çevresi, İstanbul seçimini kazanmasını sağladıkları Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de İyi Parti'yi yanına alıp kendilerini yok saymasını ürkütücü bir pragmatizm olarak değerlendiriyor. 90'ları akla getiren Akşener'e ve partisine yaklaşımlarında da bir değişiklik yok.

Akşener'in merkezinde olduğu bu gelişmenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en sıcak bakan parti olan HDP'nin tavrını kemikleştirdiği kesin. Partinin, Kemal Bey dışında bir adayın önlerine konulması halinde kendi adayıyla (Gültan Kışanak olduğu iddia ediliyor) seçimlere girme kararında olduğu da yazılıp çizilmeye başlandı.

İmamoğlu güle oynaya Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmuş gibi görünüyor."