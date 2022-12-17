İYİP'ten Saraçhane çıkışı: 'Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu'

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de buluşma gerçekleştirmişti. İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'dan yola çıkarak İmamoğlu'nun yanına ilk gidenlerden olmuştu.

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, tv100'de Yüzler Kulübü'nde İmamoğlu'nun hapis cezası alması ve sonraki gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu.

Akşener'in İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda desteklendiği konusundaki yorumlara yanıt veren Aytun Çıray, "Yorum serbest, haber hürdür. Bu tür yorumlar olabilir. Ama böyle bir durum yok. Bunu konuşacak bir zamanda yok. Tarihi kırılma anları insanları etkiler. Sayın Erdoğan'ın okuduğu bir şiir nedeniyle mahkûm olduğunda önünün açılıp başbakan olması… Ama şu var bizim Türk milletimiz mağdurun yanındadır. Bunu cumhurbaşkanlığından bağımsız söylüyorum. Bugün devleti yönetenlere karşı halkın desteğinin Sayın İmamoğlu'nun yanında olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu'

Meral Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon almasının oylarını artırdığını söyleyen Çıray, "Ben şu anda yüzde 20'yi rahatlıkla geçtiğimiz kanaatindeyim. Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon alması oylarımızı çok artırdı. Bunu yapmak için yapılmadı ama milletin gözü önündeki hadise, bir dal uzatıyorsanız hemen bir karşılığı oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. Ama lehimize olsun diye yapmadık. Bunu kim planlayabilir?" dedi.