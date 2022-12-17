İmamoğlu davasındaki skandalı açıkladı: 'Öyle bir bent yok'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza, TCK’nin “125/6” maddesi uyarınca altıda bir oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 aya çıkarıldı. Avukat Celal Ülgen, ilgili maddede “125/6” diye bir bent olmadığına dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Dilan Aykıran'ın haberine göre, Ülgen, “Kararda TCK’de olmayan bir bentten ceza artırımı yapıldı. İmamoğlu’nun savunma avukatları da bunu gördü. Kararda 125/4 yazmak yerine 125/6 yazıldı. Bu bir yazım hatasından ibaret de olabilir. Bunun düzeltilmesi ancak istinaf yolu ile olacağından ve ceza hesaplarken hesaplama yanlışlıkları da yapılabileceğinden savcının istinaf talebi doğrudur. Ancak 4 yıl 1 ay hapis istediği bu davada talebi az bulmak yerine yapılan hesaplama yanlışlıklarını ve fazla ceza tayinini gerekçe göstermesi toplumda duyulan infialin ve tepkinin doğal bir sonucudur. İmamoğlu’nun vekillerinin istinaf talepleri doğrultusunda istinaf mahkemesi yeniden yargılamaya gerek duymadan bu hatayı düzeltebilir” dedi.

Avukat Ruşen Gültekin ise mahkemenin usulden de hatalar yaptığını belirterek “Ekrem İmamoğlu hakkında, kadın cinayetlerinde bile sanığa uygulanan 62. madde uygulanmamış. Yani takdiri indirim yapılmamış. Bu da istinaf sebebi haline getirilebilir” diye konuştu.

Gültekin, normal şartlarda istinaf mahkemesi ve Yargıtay sürecinin iki yılda tamamlandığını belirterek “Ancak siyasi içerikli bir durum olduğunda yargının süreci 35-40 gün içerisinde de talimatla sonuçlandırdığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir öngörüde bulunamıyoruz. Çünkü hukukun değil siyasetin egemen olduğu bir alanda konuşuyoruz. Seçimden önce İmamoğlu’nu siyasi yasaklı ilan edebilirler. Mart sonu bu işi bitirebilirler” dedi.