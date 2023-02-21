Sabah yazarı Barlas: Arınç ile hareket eden muhalefet hayal kırıklığına uğradı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin gündeme dair değerlendirmede bulundu.

Barlas, Altılı Masa'da yer alan siyasi partilerin, depremlerin ardından seçimlerin ertelenmesi gerektiğini savunan AKP'li eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç ile birlikte hareket ettiğini iddia etti.

Barlas, yazısındaki "Arınç'ın ipiyle kuyuya inen muhalefetin hali" ara başlığında "Arınç ile birlikte hareket edip seçimleri kasım ayına alarak zaman kazanacağını düşünen muhalefet bir kez daha hayal kırıklığına uğradı" ifadelerini kullandı.

Barlas, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Perşembe günü yayınlanan yazımda muhalefeti uyarmış ve 'Bülent Arınç'ın AK Parti'de bir özgül ağırlığı falan yok. Arınç ne derse tersi yapılmalıdır. Erken seçim konusunda muhalefet, Arınç'ın gazına gelmesin' demiştim. Maalesef dinletemedim. 6'lı Masa ve yandaş medyası ısrarla Bülent Arınç'ın açıklamalarını AK Parti'nin kurumsal görüşü gibi lanse etti. Peki sonuçta ne mi oldu? İktidar kulislerinde 14 Mart ve 18 Haziran tarihleri ciddi ciddi tartışılmaya başlandı. Arınç ile birlikte hareket edip seçimleri kasım ayına alarak zaman kazanacağını düşünen muhalefet bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Erdoğan depremde yıkılan ülkesinin yaralarını sarmakla meşgulken birileri böyle operasyonlar çekiyor. Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar."