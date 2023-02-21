Akşener: Ne desem kabahat oluyor, ortak aday 2 Mart'ta konuşulur

On bir ili etkileyen depremler nedeniyle altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenmesi planlanan 13 Şubat’taki toplantısı ertelenmişti. Partiler, 18 Şubat’ta deprem gündemiyle toplanmış ve bir sonraki toplantının 2 Mart’ta yapılacağı açıklanmıştı.

Habertürk’ten Fatih Altaylı’ya konuşan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının ne zaman konuşulacağına ilişkin soruya, "Umarım ayın 2’sinde yapacağımız toplantıda konuşulur. O toplantının en önemli konusu bu olur herhalde" yanıtını verdi.

Altaylı yazısında, "Meral Akşener, iktidarın seçimleri 14 Mayıs’ta yapacağını düşünüyor. 'Ertelemeyi düşündüler ama lehlerine olmayacağını anladıkları anda bir an önce yapalım demeye başladılar. Bülent Arınç’a da bu yüzden şimdi kızıyorlar' dedi" ifadelerine yer verdi.

Akşener, Altaylı'nın "Peki adaylık konusunda oluşmuş bir fikir var mı? 15 gün öncesine oranla daha uzlaşabilir bir yerde mi masanın çevresinde oturanlar?" şeklindeki sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Fatih Bey, ben konuşunca bozguncu muamelesi görüyorum. Kimseye saygısızlık etmeden, kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Ama ne desem kabahat oluyor. Bu yüzden konuşmayacağım. Çünkü bu iktidardan Türkiye’yi kurtarmayı, sizin kızınızın, benim oğlumun, milyonlarca evladımızın güzel bir geleceği olmasının başka çaresi yok. Bunun için susuyorum. Ama şunu bilin. Ben sizinle program yaptığımız gün nerede duruyorsam aynı yerde duruyorum. Türkiye’deki milyonlarca insan nerede duruyorsa orada duruyorum. Milyonlarca genç ne diyorsa, ben onların taleplerini duyuyor ve onu seslendiriyorum. Ama konuşmayacağım."