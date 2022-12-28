Sabah yazarı AKP kulislerinde konuşulan seçim tarihini yazdı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 2023 yılı Haziran ayında yapılması planlanan seçimin “öne çekileceğini” ifade etti ve AKP kulislerinde 14 Mayıs 2023 tarihinin konuşulduğunu ifade etti.

Mehmet Barlas, Türkiye siyasetinde en çok konuşulan konunun erken seçim olduğunu ifade etti ve “Geçmişte ülke ne zaman yönetilemez hale gelse, koalisyonlar ne zaman çıkmaza girse erken seçim konuşulurdu. AK Parti iktidarıyla birlikte erken seçim tartışmaları da siyasi lügatimizden çıktı” dedi.

Barlas, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılının Ekim ayında baskın bir seçim yapılacağı söylenmişti. Gerçek olmadığı anlaşıldı. 2023 yılı geldi çattı. Şimdi şubat-mart aylarında bir seçim olacağı konuşuluyor. Şimdiden söyleyeyim, bu iddia da gerçekleşmeyecek. AK Parti çevrelerinde tek bir tarih konuşuluyor: "14 Mayıs." Yani 18 Haziran seçimleri 35 gün kadar geri çekilecek. Bu da elbette bir erken seçim sayılmaz.

Nedenine gelince... Bildiğiniz gibi okullar 16 Haziran'da yaz tatiline giriyor. 28 Haziran'da ise Kurban Bayramı tatili başlıyor. Dolayısıyla 10 Haziran'da tüm Türkiye'de büyük bir nüfus hareketliliği yaşanacak. Bu nedenle 18 Haziran milli iradenin sandığa yansıması için doğru bir seçim tarihi değil. Kimseyi sandığa götüremezsiniz. Bu iktidarın da muhalefetin de işine gelmez."