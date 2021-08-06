Sabah yapmadığı söyleşide Alman siyasetçiye 'Türkiye'yi seviyorum' dedirtti

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı ve iktidar partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Lideri Armin Laschet, Sabah gazetesinin Avrupa baskısında kendisiyle ilgili yayınlanan "Türkiye’ye karşı büyük sevgim var" başlıklı söyleşiyi yalanlayarak kendisinin böyle bir şey demediğini belirtti.

Sabah Gazetesi'nin Avrupa baskısında söz konusu uydurma haber manşet olarak 27 Temmuz'da çıkmıştı.

Laschet'in makamıysa 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada “Hiç bir şekilde böyle bir söyleşi verilmedi” sözleriyle gazetedeki ifadelerin kurgu olduğunu bildirdi.

Öte yandan olay Almanya basınında alay konusu oldu. Olayı Almanya kamuoyuna duyuran Die Welt gazetesi olayın CNN Türk tarafından da haberleştirildiğini belirtirken, söyleşinin kaynağı olan Faruk Şen'e ulaşmaya çalıştıklarını ama sorularının yanıtsız kaldığını yazdı.

Sabah'ın yayınladığı kurgu 'söyleşi'den bir bölüm şöyle:

'Seçimler öncesi, "Armin Laschet'i Destekleme Grubu" kuran Prof. Dr. Faruk Şen'e açıklamalarda bulunan CDU lideri, "Türkiye ile çok ciddi bir partnerlik anlaşması içinde olmak istiyoruz. Türkiye'nin bölgedeki önemini biliyoruz. Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar açısından Türkiye bizim için ciddi bir partner ve hep öyle kalacak. Türkiye, seçimden sonra ziyaret etmek istediğim ülkelerin başında geliyor" diye konuştu.

'Türkiye'ye karşı büyük bir sevgisinin olduğunu belirten Laschet ”Bunu Türkiye'deki dostlarımıza ve Almanya'daki Türk kökenli yurttaşlarımıza iletmek istiyorum” dedi'

Laschet, "İnanıyorum ki, 26 Eylül'deki seçim zaferimde Almanyalı Türklerin de çok büyük katkısı olacak" dedi.

Prof. Şen'in kurduğu gruba da çok sevindiğini söyleyen Laschet, "Özellikle içinde sosyal demokrat olarak tanıdığım sizin de olmanız, bize olan güveninizi gösteriyor. Düsseldorf'ta yapacağınız toplantıda muhakkak yer alacağım. İnanıyorum ki, seçim zaferimde Almanyalı Türklerin de çok büyük katkısı olacak" dedi.

Laschet, koalisyon olması halinde ilk tercihinin Sosyal Demokrat Parti, ikinci olarak ise Yeşiller olabileceğini söyledi.

Laschet, "Göçmenler Almanya'nın ayrılmaz bir parçası. Özellikle eyaletimizde sayıları 1.2 milyonu bulan, tüm ülkede yaşayan 3.3 milyon Türk kökeni göçmenin ülkemize ciddi şekilde uyum sağladığının bilincindeyim. Almanya'da sıkıntı çektiğimiz branşlarda yeni göçmenlerin gelmesi taraftarıyım. Öncelikle şu anda Türkiye'den gelecek olan sağlık ve gastronomi çalışanlarına kapıları açmış bulunuyoruz" dedi.

Sabah'ta yayınlanan yazı

Sabah'tan yanıt

Sabah Almanya Temsilcisi İsmail Erel, yayınlanan kurgu röportaj ile ilgili gazeteyi savunurken, Alman Haber Ajansı DPA'ya, röportajı Faruk Şen'in internet sayfasından aldıklarını ve Faruk Şen'in Laschet ile görüştüğünün teminatını kendilerine verdiğini söyledi.

Röportajı yaptığı iddia edilen Faruk Şen ise meselenin Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet'le netliğe kavuşturulduğunu öne sürdü ve daha fazla yorum yapmadı.